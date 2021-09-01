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Av yasağı kalktı ama balıkta bolluk yaşanmadı - Son Dakika

Av yasağı kalktı ama balıkta bolluk yaşanmadı

01.09.2021 12:38
Av yasağı kalktı ama balıkta bolluk yaşanmadı, System.String[]

Av yasağının kalkmasının ardından balıkta beklenen bolluk yaşanmadı.

Av yasağının kalkmasının ardından balıkta beklenen bolluk yaşanmadı. Palamut ve hamsi tezgahlarda yerini alamadı.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül itibarıyla son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar gece 00.00'da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Ağlarını atan balıkçılar istavrit ve tekir yakaladı. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda hamsi ve palamut tezgahlarda yerini alamadı. Balıkçılar beklediği bolluğu yakalayamazken, erkenden balık pazarına giden vatandaşların yüzü gülmedi.

"TEZGAHLARDA NE HAMSİ NE PALAMUT VAR"

Tezgahlardaki son durumla ilgili bilgi veren balık pazarı esnafı Hüseyin Kalyoncu, "Bugün Eylül'ün 1'i, balığın başlangıcı. Tezgahlarda ne hamsi ne palamut var. İkisi de yok. Havalardan dolayı olabilir. Yağmur yağmadığı için olabilir. Şu an palamut da hamsi de tezgahlarda görülmüyor. Yarın ne olacağı belli olur" dedi.

"10 GÜN İÇERİSİNDE PALAMUT OLURSA OLACAK"

Balıkta bolluk bekleyen Kalyoncu, "10 gün içerisinde palamut olursa olacak. Allah bilir. İnşallah güzel olur. Şu an bolluk yok gibi. Şu an olta balığı var. Mevsim balıkları var. Çiftlik balıkları var. Hepsinden var. Buzhane balığı yok. Hepsi tazedir" diye konuştu.

"İSTAVRİT 35-40 TL"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Kalyoncu, "İstavrit 35-40 TL, 350-400 gramlık çipura ve levrekler tanesini 20 liradan satıyoruz. Biraz daha büyüğü 40-45 TL, biraz daha küçüğü 17 TL. Karadeniz somonu var. Tanesi 50 TL. 1 kilo 300 gram geliyor. Norveç somonu var. Kilosu 90 TL. Dolarla geldiği için pahalı. Hamsi yok. Balık haline gelmiş. Kilosu 50 TL. 200 kasa gelmiş. Koskoca İstanbul'a yetmez" şeklinde konuştu.

"BALIKÇILIK 1 HAFTAYA RAYINA OTURACAK"

Avdan boş dönüldüğünü dile getiren Yusuf Durmaz, "Avlar bugün biraz boş döndü. 4 aylık bir yasak vardı. Hava da olumsuz. Balıkçılık 1 haftaya rayına oturacak. Şu an istavrit çıktı. Halde kilosu 500 TL yaptı. Tekir çıktı. Hamsi çıkmadı. Az çıktı ama başka yere göndermişler. 1 hafta sonra palamut bekliyoruz. Mevsimi önce palamut sonra hamsidir. Çinekop ve sarıkanat çıkmaya devam edecek. Beklentimiz bol olması" dedi.

"SABAH BURAYA GELDİK"

Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar çarşısına gelen bir vatandaş, "Çipura, levrek ve istavrit almaya geldim. Olduğu zaman yiyeceğiz. Her şey zamanında yenir. Sabredeceksin. Geldiği zaman yiyeceksin. Benimle beraber 3 kişi daha istiyor. Akşam birisi aradı. 'Arzu av yasağı kalkmış' dedi. Sabah buraya geldik" dedi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Av yasağı kalktı ama balıkta bolluk yaşanmadı

Türk Lirası, Av Yasağı, Eylül, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av yasağı kalktı ama balıkta bolluk yaşanmadı - Son Dakika


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