Av yasağı sonrası balıklar tezgahlarda yerini aldı! Levrek150, çipura 60 liradan satılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde balık tezgahlarında sardalye 40, kolyoz 40, sarpa 20 ve çipura 60 liradan satılıyor. Denizlerin lezzetiyle ünlü balığı lüferin kilosu ise 150 liradan alıcısını bekliyor.

BALIKÇILAR SEZONDAN UMUTLU

Bereketli bir yıl beklediklerini ifade eden balıkçı Öznur Büyüksütçü, "Bu sezon beklentimiz balıkların bol olması ve vatandaşların uygun fiyata balık yemesi. İnşallah bol ve bereketli bir mevsim geçiririz" dedi.

VATANDAŞ LÜFER FİYATINI PAHALI BULUYOR

Tezgahlardaki balık çeşitliliğinden memnun olan vatandaşlar, lüferin fiyatın yüksek buldukları için başka balıklara yöneldiklerini ifade ediyor.