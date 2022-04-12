Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek - Son Dakika
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Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek

12.04.2022 18:37

Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek Av yasağına sayılı günler kala Tekirdağ'daki büyük balıkçı tekneleri son hazırlıklarını tamamladı.

Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek

TEKİRDAĞ - Av yasağına sayılı günler kala Tekirdağ'daki büyük balıkçı tekneleri son hazırlıklarını tamamladı. Küçük tekne balıkçıları ise ava devam edecek.

Marmara Denizi'nde av yasağına sayılı günler kala, büyük balıkçı tekneleri paydos etmek için son hazırlıklarını tamamladı. Büyük balıkçı teknelerinin yanı sıra avcılığa devam edecek olan 12 metre altı küçük balıkçı tekneleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı limanında faaliyetlerine devam ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, "15'inden sonra algarna ve karides yasaklanıyor. Ama tabii ki biz 12 metre altı tekneler devam edecek. Çinekop, lüfer, tekir gibi avcılığımıza devam edeceğiz. 12 metre üstü gırgır dediğimiz teknelerin hepsine avcılık yasak olacak. İnşallah balık çıkarsa biz balık tutmaya devam edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımız bol bol balık yemeye devam edecek" dedi.

Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek - Son Dakika


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