AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ - Son Dakika

AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ

25.03.2021 11:30
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ, System.String[]

YURDUN büyük kısmında son bir haftadır etkili olan soğuk hava balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

YURDUN büyük kısmında son bir haftadır etkili olan soğuk hava balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. İstanbul'da çok sayıda balıkçı denize açılamazken, bu durum balık fiyatlarına yansıdı. Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'nin bu geceki gözdesi ise çinekop ve hamsi oldu.

Av yasağının  başlayacağı 15 Nisan'a sayılı günler kaldı. Avlanan balık miktarının giderek azalması ve olumsuz hava şartları balık fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Pazarcıların, restoran işletmecilerin her gece geldiği Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali bu gece de oldukça hareketliydi. Halde balıkçıların gözdesi çinekop ve hamsi oldu. Mezat usulü satışın yapıldığı halde çinekopun kasası 800, hamsinin kasası 150, İbrice hamsisi ise 400 liradan alıcı buldu.

"BUGÜN HAMSİ, ÇİNEKOP OLDUKÇA VAR"

Balıkçı Erdoğan Elmas "Bugün bizde en çok hamsi çıktı.  HamsiniN kasasını 150 liradan satıyorum. Geçen sene bu zamanlar bu hamsileri bulamazdık." dedi. Fiyatlardaki artışın ve düşüşün hava durumuna göre değiştiğini söyleyen balıkçı Ahmet Çelik de  "4 gündür hava soğuk olduğu için yeterince balık çıkmıyor. Bu durum ister istemez tezgaha da yansıyor. Bugün hamsi, çinekop oldukça var. İbrice hamsisinin kolisi 400 lira civarında satılıyor" dedi.

Gürpınar Balık Hali'nde balık fiyatlarının  borsa gibi olduğunu belirten Hasan Erol ise "Son zamanlarda havaların soğuk olmasından dolayı balık türü ve sayısı oldukça az. Bu günlerde hava oldukça sert. Soğuk havada balıkçılık da  olmuyor. Bugün biraz çinekop ve ibrice hamsisi var.  İbrice hamsisinin kasası 400 ile 500 lira arası" diye konuştu.

"ESNAF HAVALARDAN OLDUKÇA ŞİKAYETÇİ"

Hava şartlarından dolayı balıkların son günlerde biraz az olduğunu belirten balıkçı Serkan Akça, "Havalardan dolayı balık fiyatları biraz yüksek. Havaların güzelleşmesiyle biraz daha balık olacağını düşünüyorum. Bugün ise bizde hamsi, miran, tekir, az miktarda mezgit var. İstavrit az olduğu için sandığı 800 liradan satılıyorö diye konuştu. Balıkçı Murat Sefil ise, "Bugün hava sert olduğu için pek balık yoktu. Olan balıklar ise çinekop, istavrit ve hamsiydi. Esnaf da  hava şartlarından oldukça şikayetçi. Havalar kötü olduğu için balık fiyatları da oldukça yüksek. Pazartesi itibariyle havaların düzelmesini bekliyoruz. Bugün çinekopun kasası 800 lira dolayında, istavrit ise 700- 800 lira arasından satıldı" dedi.

"ALDIĞIM TEKİRİ TEZGAHTA 60 LİRAYA SATACAĞIM"Mezat usulü satışın yapıldığı halde tekir balığı alan  Bahattin Memiş, "Tekir'in kasasını 400 liraya satın aldım.  Bugün tekirin kilosunu tezgahımda 60 liraya satacağım" ifadelerini kullandı. Erol Karslı ise "Bu sene balık oldukça çoktu. Seneye inşallah bu bolluk devam eder. Etin kilosu 80 lira iken çinekopun kilosu 50 lira yine bedava sayılır" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------Gürpınar Balık Halı görüntüleri -Mezat usulü satışın yapılması -Muhabir Anonsu (Esma MURAT) -Balıkçı Erol Karslı röportajı -Balıkçı Erdoğan Elmas röportajı -Balıkçı Bahattin Memiş röportajı -Balıkçı Serkan Akça röportajı -Balıkçı Murat Sefil röportajı -Balıkçı Ahmet Çelik röportajı -Balıkçı Hasan Erol röportajı

-Genel ve detay görüntüler


AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ
AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ

Beylikdüzü, İstanbul, Esnaf, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AV YASAĞINA GÜNLER KALA BALIKÇILAR AÇILAMADI, FİYATLAR ETKİLENDİ - Son Dakika


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