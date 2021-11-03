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Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

03.11.2021 11:58
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana gelen olayda, av yasağını delerek izinsiz balık avlayan 4 kişiye toplamda 19 bin 639 TL para cezası kesildi. Şahısların yanlarında 4 parça halinde yaklaşık 50'şer metre uzunluğunda balıkçı ağları bulundu.

Hocalar ilçesindeki Yavaşlar Baraj Göleti'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gölete gelen bir gurubu takibe aldı.

UYARILINCA KIYIYA GELDİLER

Grubun kayıkla suya açılarak ticari amaçla av yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine gölet kenarına giden ekipler kayıktakileri kıyaya gelmeleri konusunda uyardı. Kayıktakiler jandarmanın uyarısını dikkate alarak kıyıya geldi.

4 PARÇA HALİNDE BALIKÇI AĞI BULDULAR

Daha sonra ekipler İ.K, Ö.Y, M.E ve Z.O isimli şahıslar yanlarında 4 parça halinde yaklaşık 50'şer metre uzunluğunda balıkçı ağları yakalandı. Yakalanan ağlar ve 5 metre uzunluğundaki motorsuz balıkçı teknesi Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TOPLAM 19 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ardından Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefetten kişi başı 2 bin 182 lira ceza yazdı. Z.O isimli şahsa ise ruhsat tezkeresi olmadan tekneyle ticari avcılık yapmaktan 10 bin 911 lira ayrıca ceza yazıldı.

Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

Para Cezası, Türk Lirası, Hisarcık, Hocalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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