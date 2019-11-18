Son Dakika Haberleri: Av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi - Son Dakika

Av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde Tahtaköprü Barajı sahasında yapılan üç aylık denetimlerde, balık avlama yasağına uymayan ve suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası verildi, ele geçirilen 11 ağ ile 36 kilo balığa el konuldu.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zaman içerisinde baraja 10 bin yavru balık bırakıldığını ve bölgede olta balıkçılığı haricinde av yapmanın yasak olduğunu kaydetti.

Av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi

Tahtaköprü Mevkii, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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