Av yasağına uymayanlar jandarmadan kaçamıyor
36 dakika önce
Adıyaman'da, av yasağına uymayarak balık avlayan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:07 Kaynak: İHA
'da, av yasağına uymayarak balık avlayan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Atatürk
Barajında ve kıyılarında av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimleri artırdı. Jandarma ekipleri çalışmalar kapsamında E.Ç., H.G., U.Ç., M.Ç., E.E., ve M.A., isimli toplam 6 kişiyi balık avladıkları esnada yakaladı. Yakalanan kişilerin balık avlamada kullandıkları ağlara, oltalara ve yakaladıkları balıklara el konulurken 6 kişiye toplam 9 bin 810 TL para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin av yasağına uymayanlara yönelik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu
Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu
Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi