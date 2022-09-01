İSTANBUL-AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE İLK MEZATLAR GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE İLK MEZATLAR GERÇEKLEŞTİ

01.09.2022 07:03
İSTANBUL-AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE İLK MEZATLAR GERÇEKLEŞTİ

AV yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılar, denize açılarak mavi sulara ağ attı.

AV yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılar, denize açılarak mavi sulara ağ attı. Sabah saatlerinde avdan dönen balıkçılar, yakaladıkları balıkları satmak için Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkartıldı. Av sezonunun ilk gecesinde palamut balıkçıların yüzünü güldürürken, halde en çok satılan balıklardan biri oldu.

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'nde hareketliliğe sebep oldu. Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı. Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti. Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.

"ŞU ANDA HER TARAFTA BALIK VAR"

Balıkçı Önsel Kapan, sezonun bereketli başladığını ifade ederek, "Karadeniz olsun ve diğer bölgelerde de balığın çok olduğunu duyuyoruz. Bugün de bol miktarda balık tutmuş bulunmaktayız. Balıkları Büyükçekmece bölgesinde tuttuk. Allah herkese bol bol balıklar nasip etsin. Balık her tarafta var şu anda ve palamut akını çok fazla" diye konuştu.

"İNŞALLAH FİYATLAR DÜŞECEK"Balıkçı Erdoğan Durmuş, denizlerden bu sene umutlu olduğunu belirterek, "Denizdeki görüntüye bakarsan bu sene palamut çok olacak inşallah. Hamsi de çok olacak. Bugün palamutun çifti 120 lira civarında. İnşallah fiyatlar düşecek. Çok büyük umutlarımız var. Şu anda palamut 250 gram civarında. Bir kiloya kadar büyüyecek. Tabii umutlarımız büyük. İlerleyen zamanda havalar iyi giderse 50 -60 bandına düşer inşallah. Tekir ve Kefal çıktı ama daha başlangıç. İnşallah net yarın belli olacak. Tekirin kasası 125-175 lira arasında" dedi.

"VATANDAŞLAR PALAMUT YİYECEK, DOYACAK"Balık Hali esnafı Hasan Erol ise, "Palamutçuluğun zamanı bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanda oluyor, eğer bolluk olursa. Bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımız uygun bir şekilde palamut yiyecek, doyacak. Denizdeki görüntü bu yönde. Bunun arkasından hamsi gelir. Yaklaşık bir buçuk ay, iki ay o olur. Yine umudumuz ondan yana. Arkasından istavrit olur. Yani bunlar sürekli olacak balıklar. Ocak ayına doğru da çinekop başlar. Sonra lüfer başlar. İstavrit biraz pahalı, şu anda az çıkıyor. 5 kiloluk bir istavritin kasası 500- 600 lira civarı. Şu anda sardalya var. Mevsimi bitmek üzere sardalyanın. O biraz pahalı. Bu gece palamut geldi. Kofana geldi. Onun dışında biraz istavrit var. Hamsi var biraz" şeklinde konuştu.

"SEZONUN İLK HAMSİSİ MARMARA DENİZİ'NDEN ÇIKTI"

Balık Hali esnafı Hakan Gümüş, "Hazırlıklar yapıldı, teknelerimiz açıldı. Bereketli bir sezon gözüküyor. Şu anda teknelerimiz hamsi aldı. Sezonun ilk hamsisi Marmara Denizi'nden tutuldu. Şimdi esnaflara satışa sunacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE İLK MEZATLAR GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 07:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE İLK MEZATLAR GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement