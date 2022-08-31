Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

31.08.2022 21:54
Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek, av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından protokol tarafından tekne kaptanlarına Türk bayrağı verildi ve baklava ikram edildi.

Vatandaşların ve balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği törende havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı.

Kandıra Kefken Balıkçı Barınağında düzenlenen törende de dualar edilip kurban kesildi.

Törene Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil ve Kefken Liman Başkanı Yakup Koca katıldı.

YORUMLAR
500
Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kaynak: AA

Karamürsel, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:55 Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:27 İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak
19:25 Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement