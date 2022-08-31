Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu , denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli 'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi - Son Dakika

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