BOĞAZ'DA PALAMUT NÖBETİ - Son Dakika
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BOĞAZ'DA PALAMUT NÖBETİ

14.08.2022 10:39

AV yasağının kalkmasına sayılı günler kala yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara göz açtırılmıyor.

AV yasağının kalkmasına sayılı günler kala yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara göz açtırılmıyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda palamut balığının popülasyonunu korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi.  Marmara Denizi'nde kaçak avcılığa yönelik denetim yapan ekipler, balıkçıları yasaklara yönelik uyarırken,   Gürpınar Balık Halinde ise 238 palamuta el koydu. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Son 10 günde denetimlerimizi sıklaştırdık. Şu ana kadar 1040 civarında palamut balığına 2022 yılında ise yaklaşık olarak 1 milyon TL cezai işlem uygulandı ve 70 ton su ürününe el koydu" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri eş zamanlı olarak yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara yönelik denetim yaptı. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda denetim yapan ekipler, Gürpınar Balık Halinde 238 palamut balığına el koyarak 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Sahil güvenlik ekipleri ise boğazı izleyen kameralar ve radar sistemleri ile balıkçı teknelerini takip ederek yasa dışı balıkçık faaliyetleri hakkında uyarılarda bulundu. Balıkçılar ise 15 Ağustos tarihinden itibaren olta ve çapari ile palamut balığı avlayabilecek.

"2022 YILINDA KAÇAK AVCILARA YAKLAŞIK 1 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Palamut avcılığının yasak olmasının sebebi bu aralıkta yumurta bırakması. Bizim amacımız balığa üreme fırsatı verebilmek. Nesilleri devam etsin. Son 10 günde denetimlerimizi sıklaştırdık. Şu ana kadar 1040 civarında palamut balığına el koyduk. Sahil Güvenlik ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile denize çıktı. Karadan da ekiplerimiz İBB aile olan Gürpınar Balık Hali'nde yapmış oldukları kontrollerde 238 tane palamut balığına el koydular. 2022 yılında yaklaşık olarak 1 milyon TL idari para cezası uygulandı ve 70 ton su ürününe el koyuldu.  Sezonda denetimlerimizi sıklaştıracağız. Yasa dışı avcılık esnasında tekne yakalanırsa 7 bin 500 lira ila 25 bin civarında idari para cezası uyguluyoruz. Ruhsatlı tekneler aynı suçtan 2 yıl içerisinde üç kez yakalanırsa ruhsat iptaline gidebiliyor. Ayrıca ruhsatsız ve kaçak bir şekilde o tekne avlanıyorsa 500 bin lira kadar idari ceza uygulanıyor, tekneye ve av araçlarına el konuluyor" dedi.

"HERKES GÜNÜ KURTARMA PEŞİNDE"Gelecek nesillere balık kalmayacağını belirten balıkçı Gazi Kaya, "Kaçak avcılığın önüne geçilemeyecek. Balıkçı arkadaşlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Herkes günü kurtarma peşinde" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOĞAZ'DA PALAMUT NÖBETİ - Son Dakika

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