Tekirdağ'da balıkçı tezgahları sezonun ilk palamutlarıyla süslendi

Av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı palamutlar, Tekirdağ'daki tezgahlarda satışa sunuldu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, av miktarı bol olmasa da balıkçıların kıyıya boş dönmediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, sezonun bu sene bereketli geçmesini beklediklerini belirterek, "Dün geceden itibaren balıkçılar denize açıldı. Bundan sonra inşallah 15 Nisan'a kadar avcılığımız devam edecek. Dün balıkçı arkadaşlarımız istedikleri gibi bol balıkla dönemedi. Tezgahlarda az da olsa avlanan taze palamutlar yer almaya başladı. Balık artarsa hem balıkçılar sevinir hem de vatandaşlar ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da sezonun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinin artacağını ifade etti.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut, hamsi ve mezgitin tezgahları süslemeye başladığını dile getiren Erol, "Şu an istavrit zayıf, çok istavrit yok. Palamutlar tezgahta yerini aldı. Bakalım ilerleyen zamanda inşallah balıklar daha da bollaşır. Balık bol olursa halkımız da güzel balık tüketir." diye konuştu.

Palamutun kilogramı 75-80 liradan satılıyor.