Tekirdağ'da balıkçı tezgahları sezonun ilk palamutlarıyla süslendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da balıkçı tezgahları sezonun ilk palamutlarıyla süslendi

01.09.2022 12:40
Tekirdağ'da balıkçı tezgahları sezonun ilk palamutlarıyla süslendi

Av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı palamutlar, Tekirdağ'daki tezgahlarda satışa sunuldu.

Av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı palamutlar, Tekirdağ'daki tezgahlarda satışa sunuldu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, av miktarı bol olmasa da balıkçıların kıyıya boş dönmediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, sezonun bu sene bereketli geçmesini beklediklerini belirterek, "Dün geceden itibaren balıkçılar denize açıldı. Bundan sonra inşallah 15 Nisan'a kadar avcılığımız devam edecek. Dün balıkçı arkadaşlarımız istedikleri gibi bol balıkla dönemedi. Tezgahlarda az da olsa avlanan taze palamutlar yer almaya başladı. Balık artarsa hem balıkçılar sevinir hem de vatandaşlar ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da sezonun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinin artacağını ifade etti.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut, hamsi ve mezgitin tezgahları süslemeye başladığını dile getiren Erol, "Şu an istavrit zayıf, çok istavrit yok. Palamutlar tezgahta yerini aldı. Bakalım ilerleyen zamanda inşallah balıklar daha da bollaşır. Balık bol olursa halkımız da güzel balık tüketir." diye konuştu.

Palamutun kilogramı 75-80 liradan satılıyor.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da balıkçı tezgahları sezonun ilk palamutlarıyla süslendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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