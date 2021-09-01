Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de ağlardan çıkan balıklar, Trabzon'da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan Trabzon'daki balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit başta olmak üzere, az sayıda palamut ve barbunya avladı.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne götürülen balıklar, burada kısa sürede tükendi.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran bol miktarda istavrit, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 15-25, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun da tanesi 15-20 liradan satılıyor.

"Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak"

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek ilk gün bereketinin istavrit olduğunu, sırasıyla çinekop, lüfer, palamut ve hamsinin de tezgahlarda yerini almaya başlayacağını söyledi.

İstavritin bol miktarda olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Örseloğlu, "İnşallah devamında, 10 gün sonra da palamut tezgahları süslemeye başlar. Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak. İnşallah hep öyle gider. Hem vatandaş bol bol balık tüketir hem biz bol bol balık satmış oluruz ama takdir yine Cenabı Allah'ın." diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Aydın da hava ve deniz suyunun sıcak olması nedeniyle az miktarda palamut geldiğini ancak istavritin bol olduğunu belirterek "15 Eylül'e kadar böyle gider, ondan sonra bollanır. İstavrit 15-20 lira arasında satılıyor. Çeşitler artar. Sezondan beklentimiz iyi. Bu sene bol olacak, öyle tahmin ediyoruz. Çünkü geçen sene balık azdı." dedi.

Vatandaşlardan İlhan Bodur, balık avı sezonunun açılması nedeniyle sevindiğini dile getirerek "Biz haftada 2-3 kilogram balık alıyoruz. Şu an fiyattan da balıktan da memnunuz. Geçen sene fazla hamsi yiyemedik, bu sene biraz fazla yiyelim isteriz." değerlendirmesinde bulundu.