Üye Girişi
Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi - Son Dakika

Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi

01.09.2021 12:24
Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi, System.String[]

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de ağlardan çıkan balıklar, Trabzon'da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de ağlardan çıkan balıklar, Trabzon'da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan Trabzon'daki balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit başta olmak üzere, az sayıda palamut ve barbunya avladı.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne götürülen balıklar, burada kısa sürede tükendi.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran bol miktarda istavrit, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 15-25, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun da tanesi 15-20 liradan satılıyor.

"Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak"

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek ilk gün bereketinin istavrit olduğunu, sırasıyla çinekop, lüfer, palamut ve hamsinin de tezgahlarda yerini almaya başlayacağını söyledi.

İstavritin bol miktarda olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Örseloğlu, "İnşallah devamında, 10 gün sonra da palamut tezgahları süslemeye başlar. Bu sene inanıyorum ki güzel bir balık resitali olacak. İnşallah hep öyle gider. Hem vatandaş bol bol balık tüketir hem biz bol bol balık satmış oluruz ama takdir yine Cenabı Allah'ın." diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Aydın da hava ve deniz suyunun sıcak olması nedeniyle az miktarda palamut geldiğini ancak istavritin bol olduğunu belirterek "15 Eylül'e kadar böyle gider, ondan sonra bollanır. İstavrit 15-20 lira arasında satılıyor. Çeşitler artar. Sezondan beklentimiz iyi. Bu sene bol olacak, öyle tahmin ediyoruz. Çünkü geçen sene balık azdı." dedi.

Vatandaşlardan İlhan Bodur, balık avı sezonunun açılması nedeniyle sevindiğini dile getirerek "Biz haftada 2-3 kilogram balık alıyoruz. Şu an fiyattan da balıktan da memnunuz. Geçen sene fazla hamsi yiyemedik, bu sene biraz fazla yiyelim isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz, Ortahisar, Giresun, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12:07 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, 12:02 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet 11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak 11:21 Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var 09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var

Son Dakika Haberleri
12:25 Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:03 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
11:22 Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
11:17 Son Dakika: Düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan satılıyor
11:06 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi
Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı         
12:25
Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu         
12:04
Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi         
11:51
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim         
11:44
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 12:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık tezgahları istavritle şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement