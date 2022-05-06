Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir - Son Dakika
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Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir

06.05.2022 12:40
Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir

Avlanma yasağı uygulanması halinde, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun, neslinin devamı için yeterli genetik çeşitliliğe sahip olduğu ortaya konuldu.

Avlanma yasağı uygulanması halinde, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun, neslinin devamı için yeterli genetik çeşitliliğe sahip olduğu ortaya konuldu.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, sadece Meksika Körfezi'nde yaşayan ve sayıları yaklaşık 10'a kadar düşen körfez muturunun DNA yapılarını inceledi.

Araştırmada, nadir deniz memelileri arasında bulunan körfez muturunun sayılarının artması için DNA yapılarının müsait olduğu tespit edildi.

Körfez muturu türünün önündeki en büyük tehdidin "solungaç ağlarıyla avlanma" olduğu kaydediliyor.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nden Dr. Jacqueline Robinson, "Çalışmamız, solungaç ağlarını körfez muturunun yaşam alanlarında yasaklarsak türün neslinin tükenmesini önlemek için gerçekten iyi bir şans olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." dedi.

Robinson, çalışmada, türün sayısının az olması ya da genetik yapısı nedeniyle neslinin tükeneceğine dair bir veriye rastlanmadığını vurgulayarak "(Gerisi) Bizim seçimlerimize ve körfez muturuna yaşam şansı vermek için harekete geçmemize kalıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Robinson, tam koruma altına alınmaları durumunda gelecek 50 yılda türün sayısının artması ve neslinin devamı için şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

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Meksika Körfezi, Genetik, Körfez, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir - Son Dakika


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