Av yasakları Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde 1 Eylül'de kalkacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri avcılığının Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde 1 Eylül'de başlayacağını, 15 Nisan'da da tüm denizlerde sona ereceğini bildirdi.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tebliğlerin 1 Eylül 2020 ile 31 Ağustos 2024 döneminde uygulanacağını belirtti.

Pakdemirli, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenliyor." ifadesini kullandı.

Tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını bildiren Pakdemirli, düzenlemelerle balıkçıların haklarının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Boğazlar, Marmara Denizi ve Karadeniz'de ışıklı avcılık yasaklandı

Pakdemirli, tebliğlerde öne çıkan düzenlemelere ilişkin, "Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecekler." bilgisini paylaştı.

Hassas ekosisteme sahip alanlardaki balıkçılık faaliyetlerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazları, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklandı. Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezi'nde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu."

Bazı balıklarda asgari boy ve ağırlık sınırı değişti

Pakdemirli, su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından da bazı düzenlemeler getirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda eşkina ve minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunluklarının artırıldığını, ahtapotta ise avlanabilir asgari ağırlık miktarının düşürüldüğünü belirten Pakdemirli, uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türlerle denizlerde bazı kıkırdaklı balık türlerinin ve iç sularda da yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, tebliğle getirilen diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulandı. İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir- Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açıldı. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kilogram ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunlu tutuldu. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecek. 1 Eylül 2021'den itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir. Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verildi. Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırıldı. Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklandı. Can ve mal güvenliği açısından 50 vatı geçmemek şartıyla tekne içinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecek. Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı."

Pakdemirli, su ürünlerinin ülke ekonomisi ve insan beslenmesi açısından önemine işaret ederek, su ürünleri stoklarının korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkçıların düzenlemelere uygun avcılık yapmalarının önem taşıdığını kaydetti.