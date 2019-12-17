Ava çıktığı arkadaşını yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ava çıktığı arkadaşını yaraladı - Son Dakika

Ava çıktığı arkadaşını yaraladı

6 saat önce

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden şahıs, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmayla kazayla vurularak yaralandı.

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Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden şahıs, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmayla kazayla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Merkeze bağlı Köroğlu köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur A. (28), beraber avlandığı O. A. (48) isimli arkadaşı tarafından yanlışlıkla av tüfeğiyle göğsünden vuruldu. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur A'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.A., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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