Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp - Son Dakika
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Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp

28.09.2022 20:46
Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp

AYDIN'ın Germencik ilçesinde dün sabah saatlerinde avlanmak üzere dağlık bölgeye giden Durmuş Tosun'dan (50) 2 gündür haber alınamıyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde dün sabah saatlerinde avlanmak üzere dağlık bölgeye giden Durmuş Tosun'dan (50) 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, dün sabah saatlerinde tüfeğini alarak otomobiliyle Hamitler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam olduğunda eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları telefonuna da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun'u ava gittiği bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Germencik, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp - Son Dakika

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