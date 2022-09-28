Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp

Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, dün sabah saatlerinde tüfeğini alarak otomobiliyle Hamitler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam olduğunda eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları telefonuna da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun'u ava gittiği bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde dün sabah saatlerinde avlanmak üzere dağlık bölgeye giden Durmuş Tosun'dan (50) 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Germencik, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

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