Ava Giden Dolandırıcalar Avlandı

Dolandırıcılar bu kez sert kayaya tosladı.

Dolandırıcılar bu kez sert kayaya tosladı. Kendini dolandırmaya kalkan kişilere 504 TL'lik cep telefonu faturasını ödeten Sivaslı ardından haklarında suç duyurusunda bulundu.



Sivas'ta yaşayan 25 yaşında ki Turan Verep, internet üzerinden kendisini dolandırmak isteyenlere öyle bir şey yaptı ki dolandırmak için Verep'i seçtiklerine pişman oldular. İlginç olay Vere'in eşinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir GSM firmasının 10 bin TL kredi verildiği şeklindeki linkini tıklaması ile başladı. Adından GSM firması adına ısrarla Verep'i arayan kişiler kendisine düşük faizli kredi vermek için kimlik bilgilerini istedi. Verep arayanlardan şüphelenip ismi kullanılan GSM firmasını aradı. Firmanın böyle bir çalışması olmadığını öğrenince kişilere kediyi kabul ettiğini söyledi. Ancak arayan kişiler ismini kullandıkları GSM firmasına olan 504 TL'lik borcundan dolayı krediyi çıkartamadıklarını bu nedenle borcu ödemesini istediler. Parası olmadığını belirten Verep, kendisine verilecek kredi içinden bu 504 TL'nin ödenmesini talep etti. Kendisini arayanlar Verep'in bu teklifini kabul edip 504 TL'lik borcu ödedi. Ancak Verep arayanlara ne telefonuna gelen mesajla ilgili nede kendisine ait kimlik bilgileri ile bilgi vermedi. Kendisini arayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dolandırmak isterken dolandırıldığı fark eden kişiler başta 504 TL'yi ısrarla geri isterken suç duyurusunu öğrenince 504 TL'den de vazgeçtiler.



GSM firmasının adını kullandılar



Verep, kendisini arayanların bir GSM firmasının ismini kullandığını ancak firmayı aradığında böyle bir çalışmaları olmadığını öğrendiğini belirtip, "Hanımım sosyal medya hesabında bir reklam görmüş ve bu reklama tıklamış. Daha sonra ise bu arkadaşlar benim ile irtibata geçtiler. 10 Bin TL kredi vereceğini söylediler. Tekrar arayıp faturamı yatırmamı istediler, aksi halde krediyi kullanabilmem için bir ay beklemem gerektiğini söylediler. Bir ay beklememek için faturayı kredinin içinden yatırmalarını istedim, onlarda kabul etti. Daha sonra ise benden TC kimlik numaramı ve kimlik bilgilerimi istediler. Bende kimlik bilgilerimi vermedim. Parayı geri istediler. Yatırdım dedim. Dekont istediler yatıramadığım için göndermedim. Ben bu ücreti ödemeyince ise tekrar tekrar mesaj atmaya başladılar. Ben onlara sms atıp, 'Ben hakkınızda Savcılığa Suç duyurusunda bulundum. Böyle binlerce kişiyi mağdur edip, paralarını çalıp, umutlarını çalıp, yok geri vereceğim yok şu yok bu. Bir daha aramayın sakın.'dedim. Bu mesajın ardından ise onlar beni bir daha aramadı. Tekrar da rahatsız etmediler." Dedi.



Suç duyurusunda bulundu



Turan Verep, vatandaşları uyarıp cep telefonu ile kendilerini arayanlara kimlik bilgilerini vermemeleri uyarısında bulunup, " Diyeceğim şu ki arkadaşlar bu tür şeylere inanmayın. Yani herkesi arayıp böyle savcıyım, polisim diyerek para istedikleri zaman kanmayın derim. Benim şu an 504 TL'lik faturamı yatırdılar. Geri ödemesini de yapmadım. Yani dolandırırken dolandırıldılar.. Normal bir şahsi GSM numarası ile mesajlaşarak benimle irtibat kuruyorlardı. Çok garip geldi, şüphelendim ve dolandırıcı olduklarını anladım. Bu durum üzerine ben bu GSM şirketini aradım ve bu konuyu sordum. Bana böyle bir faaliyetleri olmadıklarını ve böyle bir şeye inanmamam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine ben daha çok sinirlendim ve daha çok mutlu oldum. "dedi. - SİVAS

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