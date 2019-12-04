Son Dakika Haberleri: Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu - Son Dakika

Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesine ava giden ancak kendisine ulaşılamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in aracı düştüğü sulama kanalında bulundu.

Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesine ava giden ancak kendisine ulaşılamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in aracı düştüğü sulama kanalında bulundu. Gün boyu süren arama çalışmalarına havanın kararması sebebiyle ara verildi.


Ava gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan avukat Hakan Çağıl Taşdelen, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında kaza yaparak aracı ile sulama kanalına düştü. Koyuntepe-Yenikarpuzlu arasındaki sulama kanalında aracını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştı. Taşdelen'in aracı vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.


Yaklaşık 15 saattir kayıp olan Taşdelen'i kurtarmak için jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin bölgede aramaları sürerken, havanın kararması sebebiyle çalışmalara ara verildi. - EDİRNE

Taşdelen, İpsala, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay "dur" dedi Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]