Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü - Son Dakika Dünya

Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü

6 saat önce

Rusya'da balık avlamak için araçlarını deniz kenarında buz tutmuş alana park eden balıkçılar döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.

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Rusya'da balık avlamak için araçlarını deniz kenarında buz tutmuş alana park eden balıkçılar döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.View on euronews

Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü

Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:06 
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