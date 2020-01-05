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Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü
6 saat önce
Rusya'da balık avlamak için araçlarını deniz kenarında buz tutmuş alana park eden balıkçılar döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.
Rusya'da balık avlamak için araçlarını deniz kenarında buz tutmuş alana park eden balıkçılar döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:06
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