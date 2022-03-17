Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı - Son Dakika
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Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı

17.03.2022 19:47

Ava giderken avlandılar.

Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de bir benzin istasyonunun market kısmına gelen 2 kişiden biri çalışanı oyalarken diğeri de şarj aparatı çalmaya çalıştı. Görevlinin durumu fark edip yanlarına gelmesi üzerine şahıslar adeta dondu kaldı. İş yeri çalışanının azarladıktan sonra kovduğu şahıslar iş yerinden kaçarken, hırsızlık teşebbüsü kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 22.00 sıralarında Maltepe'de bir benzin istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, benzin istasyonunun market bölümünde çalışan Emin K. kasada bulunduğu sırada 2 kişi içeri girdi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar şarj aparatlarına bakarken bir şüpheli kasaya yönelip sorular sormaya başladı. O anı fırsat bilen diğer şüpheli şarj aparatını montunun içine koyarken, kasada bulunan Emin K. o anı fark edip şüphelinin yanına giderek suç üstü yakaladı. Neye uğradığını şaşıran şüphelinin montundan şarj aparatlarını alan Emin K. kısa bir tartışmanın ardından 2 şüpheliyi marketten kovdu. Öte yandan şahısların şarj aparatını çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görevli Emin K., "Olay akşam 22.00 sıralarında oldu. 2 arkadaş müşteri gibi markete girdiler. Yardımcı olmak maksadıyla kasada duruyordum. 2 kişi oldukları için biri beni oyalamak için şarj aparatını bana uzattı ve fiyatını sordu. O sırada ona hizmet ederken diğeri uyanıklık yapıp bunu fırsat bildi ve şarj aparatını montunun içine koydu. Bir gözüm ondaydı çünkü hırsız olduklarından şüphelenmiştim. Dikkatim sayesinde böyle bir hırsızlık girişimini önlemiş oldum. Son zamanlarda bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı. Emniyet mensubu arkadaşlardan rica ediyoruz bu olayların önünü alsınlar. Ben şikayetçi olmadım zaten gerekli uyarıyı yapıp kovdum. Şirket kendi adına gerekli yerlere şikayet için başvurdu." şeklinde konuştu.

Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı
Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı
Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı

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Hırsızlık, Maltepe, Market, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ava giderken avlandılar... Hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi iş yeri çalışanına yakalandı - Son Dakika


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