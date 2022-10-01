AVA GİDİP DÖNMEYEN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika
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AVA GİDİP DÖNMEYEN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE SÜRÜYOR

01.10.2022 21:24

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 5 gün önce 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan çitçi Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmaları jandarma ve AFAD personelinden oluşan 100 kişilik ekiple sürerken, aramalara Germencik Belediyesi ekipleri de dahil oldu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 5 gün önce 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan çitçi Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmaları jandarma ve AFAD personelinden oluşan 100 kişilik ekiple sürerken, aramalara Germencik Belediyesi ekipleri de dahil oldu.

Kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül günü sabah saatlerinde av tüfeğini alıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun için ava gittiği bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı.

BELEDİYE EKİPLERİ DE DESTEK VERİYOR

Durmuş Tosun'un otomobilini dağlık alanda bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronlu arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Çalışmaların 5'inci gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda aramalarını sürdürürken, Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri de aramalara destek veriyor. İzmir'in Tire ilçesi sınırına kadar ilerleyen ekipler Tosun'a ait herhangi bir ize ulaşamadı. Tosun'u arama çalışmaları devam ediyor.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-

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Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli Ava çıkıp, kaybolan çiftçiyi arama çalışmalarında 5'inci gün Ava çıkıp, kaybolan çiftçiyi arama çalışmalarında 5'inci gün
Kaynak: DHA

Germencik, Jandarma, Hisarcık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVA GİDİP DÖNMEYEN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVA GİDİP DÖNMEYEN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika
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