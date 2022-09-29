Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı - Son Dakika
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Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı

29.09.2022 19:53
Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, salı günü sabah saatlerinde otomobille av gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen çiftçi Durmuş Tosun'dan (50) 3 gündür haber alınamıyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, salı günü sabah saatlerinde otomobille av gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen çiftçi Durmuş Tosun'dan (50) 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD'dan 100 kişilik ekip, İzmir'in Tire sınırına doğru arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, salı günü sabah saatlerinde av tüfeğini alarak otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun'u ava gittiği bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Durmuş Tosun'un otomobilini dağlık alanda tek edilmiş olarak bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla arama yaptı. Tosun'u arama çalışmalarının 3'üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda çalışmalarını sürdürürken, İzmir'in Tire ilçesi sınırına kadar ilerlendi. Çalışmalarda Durmuş Tosun'un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Germencik, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı - Son Dakika

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