AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNDE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 27 Eylül sabah saatlerinde otomobille 'av gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Durmuş Tosun'dan (50) 4 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD olmak üzere 100 kişilik ekip İzmir'in Tire sınırına doğru arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabah saatlerinde av tüfeğini alıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun için ava gittiği bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Durmuş Tosun'un otomobilini dağlık alanda tek edilmiş olarak bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla arama yaptı. Tosun'u arama çalışmalarının 4'üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda çalışmalarını sürdürürken, İzmir'in Tire ilçesi sınırına kadar ilerlendi. Tosun'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama-kurtarma çalışmalarına Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter ise havadan destek veriyor.