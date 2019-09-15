Son Dakika Haberleri: Ava gitti, arıların saldırısına uğradı
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Ava gitti, arıların saldırısına uğradı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38), aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı.

Ava gitti, arıların saldırısına uğradı, System.String[]

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38), aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedaviye alındı.

Karamürsel Senaiye Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz avına çıkan Yaşar Erdoğan, aracıyla bir kütüğe çarptı. Kütükten çıkan arılar araca girdi. Arıların saldırısına uğrayan Yaşar Erdoğan, 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Aracıyla Sofular Mahallesi'ne gelen Yaşar Erdoğan'ı alan sağlık ekibi, Erdoğan'ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedaviye alındı.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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