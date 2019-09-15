Ava gitti, arıların saldırısına uğradı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38) aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerine arı sokan Yaşar Erdoğan tedavi altına alındı.

Karamürsel Senaiye Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz avına çıkan Yaşar Erdoğan, aracıyla bir kütüğe çarptı. Kütükten çıkan arılar aracın içerisine girdi. Arıların saldırısına uğrayan Yaşar Erdoğan, 112 Acile haber verdi. Aracıyla Sofular Mahallesi'ne gelen Yaşar Erdoğan'ı alan sağlık ekibi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedavi altına alındı.