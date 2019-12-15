Ava gitti kendini vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ava gitti kendini vurdu - Son Dakika

Ava gitti kendini vurdu

6 saat önce

Giresun'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.

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Giresun'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


L.B.'nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Giresun, Keşap, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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