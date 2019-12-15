Ava gitti kendini vurdu - Son Dakika

Giresun'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



L.B.'nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN