Son Dakika Haberleri: Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, polise takıldı
Son Dakika Güncel Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, polise takıldı

Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, polise takıldı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, yakaladıkları 7 ördek ile birlikte polis ekiplerine takıldı.

Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, polise takıldı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, yakaladıkları 7 ördek ile birlikte polis ekiplerine takıldı.


Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulanık İlçesi Alisler Mevkiinde merkez av komisyonunca ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, 7 yabani ördek ve 4 tüfekle birlikte yakalandı. Şahısların vurmuş olduğu 7 ördek ve 4 tüfek muhafaza altına alındı. Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılacak. - MUŞ

Bulanık, Polis, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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