Ava Labs cephesinde önemli ayrılık

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Ava Labs'ın Mühendislik Başkan Yardımcısı Patrick O'Grady, kendi girişimini başlatmak üzere şirketten ayrılacağını duyurdu. Yıllar süren başarılı bir kariyere yeni bir yön verme kararı alan O'Grady, teknoloji ve Blockchain dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

O'Grady Yeni Girişim Yolculuğuna Başlıyor

Avalanche Blockchain ağının arkasındaki şirket olan Ava Labs'ın Mühendislik Başkan Yardımcısı Patrick O'Grady, şirketten ayrılma kararını duyurdu. O'Grady, bu kararını sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ava Labs bünyesinde önemli projelere imza atan O'Grady, özellikle Avalanche Blockchain ağının performansını artırmayı hedefleyen Vryx ölçeklendirme çözümü üzerinde çalışmalarıyla tanınıyordu. Vryx, Avalanche'i saniyede 100.000 işlem hızına ulaştırmayı amaçlıyordu. Bu hedef, Monad, MegaETH ve TON gibi Blockchain ağlarıyla aynı kulvarda yarışmak anlamına geliyordu.

O'Grady, Ava Labs ile yollarını tamamen ayırmıyor. Şirketle teknik danışman olarak iş birliğini sürdüreceğini belirtti. Ancak O'Grady için asıl heyecan verici olan, kendi girişimini başlatma kararı olarak öne çıktı. Yeni projesi hakkında O'Grady, henüz ayrıntılı bilgi vermese de yaptığı açıklamada geliştiricilerin ihtiyaçlarına odaklanacağının ipuçlarını verdi.

Deneyimli mühendis, "Geliştiriciler, ağ oluşturma, depolama ve fikir birliği gibi unsurları harmanlayarak zengin onchain deneyimleri oluşturabilecek yüksek performanslı çerçevelere ihtiyaç duyuyor." dedi. O'Grady, günümüz internet uygulamalarında olduğu gibi, onchain uygulamalarının da performans ve verimlilik açısından fark yaratarak kullanıcılara değer katacağına inandığını vurguladı.

Yeni girişiminin detaylarını ilerleyen dönemde paylaşacağını belirten O'Grady, "Onchain dünyasında görüşmek üzere" sözleriyle merak uyandırdı.