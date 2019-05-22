Avaaz: Avrupa Seçimleri Öncesi Facebook'u Aşırı Sağcı Sahte İçerikli Sayfalar Bastı
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İnsan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Avaaz, son üç ayda Facebook'u Avrupa'da aşırı sağcı sahte içerik üreten sayfa ve grupların bastığını duyurdu. Rapor sonrası Facebook, ürettiği sahte içerikler günde ortalama 6 milyon kez görülen 77 sayfayı kapattı
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05
İnsan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Avaaz, son üç ayda Facebook'u aşırı sağcı sahte içerik üreten Avrupalı sayfa ve grupların bastığını duyurdu.
Avrupa seçimleri öncesi yayınlanan Avaaz'ın raporu ardından Facebook, ürettiği sahte içerikler günde ortalama 6 milyon kez görülen 77 sayfayı kapattı. Bu sayfaların sahte içerikleri son üç ayda ise yarım milyardan fazla görüldü.
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