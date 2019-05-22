Son Dakika Haberleri: Avaaz: Avrupa Seçimleri Öncesi Facebook'u Aşırı Sağcı Sahte İçerikli Sayfalar Bastı

Avaaz: Avrupa Seçimleri Öncesi Facebook'u Aşırı Sağcı Sahte İçerikli Sayfalar Bastı

11 saat önce

İnsan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Avaaz, son üç ayda Facebook'u Avrupa'da aşırı sağcı sahte içerik üreten sayfa ve grupların bastığını duyurdu. Rapor sonrası Facebook, ürettiği sahte içerikler günde ortalama 6 milyon kez görülen 77 sayfayı kapattı

Avaaz: Avrupa Seçimleri Öncesi Facebook'u Aşırı Sağcı Sahte İçerikli Sayfalar Bastı, System.String[]
İnsan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Avaaz, son üç ayda Facebook'u aşırı sağcı sahte içerik üreten Avrupalı sayfa ve grupların bastığını duyurdu.

Avrupa seçimleri öncesi yayınlanan Avaaz'ın raporu ardından Facebook, ürettiği sahte içerikler günde ortalama 6 milyon kez görülen 77 sayfayı kapattı. Bu sayfaların sahte içerikleri son üç ayda ise yarım milyardan fazla görüldü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 
Sivil Toplum Kuruluşu, Avrupa, Facebook, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinem Kobal, Ölmeden Önce Camdan Atlamak İstediğini Söyleyerek Şaşırttı AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti Yolda Yürürken 3 Kişiye Saldıran Başıboş At, Polis Tarafından Öldürüldü! Dehşet Anları Kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avaaz: Avrupa Seçimleri Öncesi Facebook'u Aşırı Sağcı Sahte İçerikli Sayfalar Bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]