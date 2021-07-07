Avalanche Studio CEO'su Contraband için açıklamalarda bulundu! - Son Dakika

Avalanche Studio CEO'su Contraband için açıklamalarda bulundu!

Avalanche Studio CEO\'su Contraband için açıklamalarda bulundu!
Son Güncelleme: 08.07.2021 09:19

Avalanche Studios, Microsoft'un Xbox ve Bethesda E3 2021 Vitrini sırasında, PC ve Xbox Series S|X'e özel Contraband adlı yeni bir açık dünya ortak oyununu duyurdu. İşte detaylar!

GamesIndustry'ye konuşan Avalanche Studios CEO'su Pim Holfve şimdi neden Xbox'ın bu oyun için ortak olarak seçildiğini açıkladı.

Avalanche Studio CEO'su Contraband için açıklamalarda bulundu!
Contraband

Pim Holfve yaptığı açıklamada "Microsoft ile harika bir ilişkimiz vardı ve birinci tarafla çalışmak da ilgi çekiciydi, bunun destek açısından gerçekte ne anlama geldiğini görmek ve donanıma daha yakın olmak. Bu bizim için yeni bir ortaklık türü. Square Enix, Bethesda ve Warner Bros ile harika ortaklıklarımız oldu, ancak bunlar birinci tarafla aynı şey değil.

Contraband projesinin büyüklüğü nedeniyle bu konuda Xbox ile çalışmak çok mantıklıydı. Bu, her yayıncıya sunacağımız bir kavram değil." dedi.

Contraband ayrıca Game Pass aracılığıyla birinci günde satışa sunulacak. Avalanche, abonelik hizmetinde harika bir deneyim yaşadı ve birçok yeni kullanıcının TheHunter: Call of the Wild'a akın ettiğini gördü (Geniş Dünyalar'ın yan kuruluşu tarafından yapıldı).

CEO devam eden açıklamasında "Ana temel hedefimiz kullanıcı tabanımızı büyütmektir... doğrudan bizim olmasa bile — bu durumda Xbox'ın olacak. Ancak kullanıcı tabanını büyütürsek paranın ve gelirin geleceğini biliyoruz. Bir şirket olarak bizim için ana motivasyon kaynağı nakit değil, eğlencedir — çok sayıda insanı eğlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar Avalanche Studio CEO'su Contraband için açıklamalarda bulundu! - Son Dakika


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