Avalanche Vakfı, Codebase Programı ile Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Blockchain

Avalanche Vakfı, Codebase Programı ile Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek Veriyor

Avalanche Vakfı, Codebase Programı ile Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek Veriyor

Avalanche Vakfı, blockchain tabanlı yenilikleri desteklemek üzere Codebase adlı bir hızlandırıcı program başlattı. Program, dünya çapından gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen 15 Web3 girişimine finansal destek sağlayacak. Seçilen girişimler, her biri için 500.000 ila 1 milyon dolar arasında değişen finansal destek alacak ve 10 hafta boyunca Avalanche ekosisteminin önde gelen uzmanlarının mentorluğunda şirketlerini geliştirebilecekler.

28.03.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avalanche Vakfı'nın blockchain tabanlı yenilikleri desteklemek üzere hayata geçirdiği Codebase hızlandırıcı programı, dünya çapından gelen yüzlerce başvuru arasından seçtiği 15 girişimi duyurdu.

Avalanche Cephesinden Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek

Avalanche Blockchain arkasındaki girişim olan Avalanche Vakfı, Blockchain teknolojisini temel alan yeni nesil Web3 şirketlerinin gelişimini desteklemek için Codebase adında yenilikçi bir girişim başlattı. 30 farklı ülkeden gelen yaklaşık 250 başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, 15 erken aşamadaki Web3 girişimi programa kabul edildi.

Seçilen girişimler, her biri için 500.000 ila 1 milyon dolar arasında değişen finansal destek alacak. Program 10 hafta sürecek ve bu süre boyunca girişimler, Avalanche ekosisteminin önde gelen uzmanlarının mentorluğunda şirketlerini geliştirme imkânı bulacak. Programın sonunda, projeler 400.000 dolarlık özel bir yatırım ödül havuzuna dahil olma şansı da yakalayacak.

Avalanche ekosisteminin önemli bir parçası olan Colony Lab gibi hızlandırıcılar da Codebase ile iş birliği yaparak Web3 girişimlerine finansman desteği sunuyor. Colony'nin SwissBorg ile iş birliği sayesinde sağlayabileceği finansman miktarı bazı projeler için 1 milyon doları aşabilir. Bu iş birliği, 7.500'den fazla Avalanche kullanıcısının desteği ile binlerce web3 girişimcisine ulaşarak onlara tohum finansmanı sağlama fırsatı sunuyor.

Programın sonunda, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Consensus etkinliğinde bir sunum günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlik sırasında, katılımcı şirketler fikirlerini geniş bir Web3 yatırımcıları topluluğuna sunma imkânı bulacak. Son olarak geçtiğimiz günlerde Avalanche Vakfı, Blockchain ağını desteklemek amacıyla "topluluk paraları" olarak adlandırılan ilk beş meme kripto para birimini de açıkladı. Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill ve Tech, Vakfın Web3 yaratıcılarını destekleme amacını taşıyan Kültür Katalizörü programının bir parçası olarak portföyüne dahil edilmişti.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Blockchain, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Avalanche Vakfı, Codebase Programı ile Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Avalanche Vakfı, Codebase Programı ile Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement