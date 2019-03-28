Avam Kamarası Başkanı Daha Önce İki Kez Reddedilen Brexit Anlaşmasının Bir Kez Daha Oylanmasına...
23 dakika önce
Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.
Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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