Avam Kamarası Başkanı Daha Önce İki Kez Reddedilen Brexit Anlaşmasının Bir Kez Daha Oylanmasına...

Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

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