Son Dakika Haberleri: Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
Son Dakika Güncel Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

34 dakika önce

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe, System.String[]

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Hükümetin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.

Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.

Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

Boris Johnson, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil
Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu Türkiye-Rusya anlaşmasında "Kamışlı hariç" ne anlama geliyor? Diplomatik kaynaklar açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 22:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]