Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
34 dakika önce
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:16 Kaynak: AA
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
Hükümetin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.
Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.
Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.
Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu Türkiye-Rusya anlaşmasında "Kamışlı hariç" ne anlama geliyor? Diplomatik kaynaklar açıkladı