Son Dakika Haberleri: Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi
Son Dakika Ekonomi Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi

Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi

1 saat önce

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi, System.String[]

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. AB, liderlerden Brexit'in ertelenmesini talep edecek.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44 
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