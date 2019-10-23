Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu

Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil