Avam Kamarası'ndan Johnson'a yeni darbe: Brexit önergesi reddedildi
1 saat önce
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. AB, liderlerden Brexit'in ertelenmesini talep edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44
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