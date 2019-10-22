Son Dakika Haberleri: Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay
Son Dakika Güncel Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay

Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay

1 saat önce

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısı, Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada kabul edildi.

Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay, System.String[]

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısı, Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında, söz konusu tasarı ilk oylamadan 299'a karşı 329 oyla geçti.

Tasarının, yasalaşması için Avam Kamarasında bir oylamadan daha geçmesi, ardından da parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının alınması gerekecek.

Muhalefet partilerinin de tasarıya, Brexit ile ilgili yeni bir referandumu ve Gümrük Birliğinin sürdürülmesini içeren değişiklik teklifleri vermesi bekleniyor.

Tasarıyı 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi hedefleyen hükümetin, milletvekillerinin çalışma saatlerini uzatan önergesi de bu akşam oylanacak.

Hükümetin, bu önergenin reddedilmesi veya muhalefet partilerinin hükümetin Brexit politikasıyla çelişen değişiklik tekliflerinin herhangi birinin kabul edilmesi halinde tasarıyı bütünüyle geri çekmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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