Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Heykeli Bulundu

Avanak Avni Heykeli Bulundu

1 saat önce

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın karakterlerinden biri olan Avanak Avni'nin çalınan heykeli bulundu.

Avanak Avni Heykeli Bulundu, System.String[]
Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın karakterlerinden biri olan Avanak Avni'nin çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Şişli Kuştepe'de bulunan heykel, belediye ekiplerine teslim edildi. Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın çizdiği karakterlerden Avanak Avni'nin heykeli, 2 hafta önce Kadıköy'de yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri heykeli çalan kişiyi tespit etti. Zanlının Şişli'de bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Gökmen T.'nin evinin girişinde bulunan heykel ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Avanak Avni heykelinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuğumuzu kaybetmiş gibiydik. Tekrar gelmesinin burada anlamı ayrı. Emniyet güçlerine teşekkür ediyorum ciddi bir görev yaptılar. Herhalde genç bir öğrencinin görüp ihbar etmesiyle Kuştepe'de bulunmuş. Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu. Heykel şimdi atölyeye gidecek bakımı yapılacak, zannediyorum en kısa zamanda eski yerinde olacak. İnsanlar özlüyorlardı, arayıp soruyorlardı, buranın bireyi gibiydi. Oğuz Aral da sanırım çocuğuna kavuşmanın keyfini yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:46 Kaynak: İHA

Şişli, Kadıköy, Oğuz Aral, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız."

Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:52:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Heykeli Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]