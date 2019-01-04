Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Heykeli Eski Yerinde

Avanak Avni Heykeli Eski Yerinde

30 dakika önce

Geçtiğimiz hafta Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy Karikatür Evi'nin önünden çalınan Avanak Avni heykeli bulunup tamir edildikten sonra eski yerine yeniden dikildi.

Avanak Avni Heykeli Eski Yerinde, System.String[]
Geçtiğimiz hafta Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy Karikatür Evi'nin önünden çalınan Avanak Avni heykeli bulunup tamir edildikten sonra eski yerine yeniden dikildi. Heykelle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "İyimserliğin şiddete karşı olmanın mutluluğun huzurun temsilcisi bu heykel kaybolduktan sonra burada neredeyse ağlayanlar oldu" dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından 2017 yılında Usta karikatürist Oğuz Aral'ın karakteri olan 'Avanak Avni' heykeli Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin önüne yaptırılmıştı. 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki heykel geçtiğimiz günlerde hırsızlarca yerinden sökülerek çalındı. Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli'de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi. Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa'da bulunduğu noktaya ustası Oğuz Aral'ın heykelinin yanına eski yerine tekrar konuldu.

"Kaybolduktan sonra burada neredeyse ağlayanlar oldu"

Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, heykelin Hasanpaşa'nın bir simgesi olduğunu belirterek "İki hafta önce çalınmıştı bulduğumuz da çok fazla bir hasarı yoktu. Bu Oğuz Aral'ın oluşturduğu bir tip Hasanpaşa'lılar da çok benimsediler. Sanat toplumun kendisini ifade etmesinde en önemli araçlarından birisi. İyimserliğin şiddete karşı olmanın mutluluğun huzurun temsilcisi bu heykel. Bunlar bu çevreye estetik güzellik katıyor. Farklı bir görsellik katıyor. Kaybolana kadar çok fazla hissedilmiyordu ama kaybolduktan sonra burada neredeyse ağlayanlar oldu. Çok fazla aradılar ilgilendiler buranın çok önemli bir eksikliği giderilmiş oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Oğuz Aral, Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel
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