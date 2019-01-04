Son Dakika Haberleri: Avanak Avni" Heykeli Yerine Konuldu

Avanak Avni" Heykeli Yerine Konuldu

58 dakika önce

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan ve bir süre önce polis tarafından bulunarak belediye yetkililerine teslim edilen "Avanak Avni"nin heykeli yerine konuldu.

Avanak Avni
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan ve bir süre önce polis tarafından bulunarak belediye yetkililerine teslim edilen "Avanak Avni"nin heykeli yerine konuldu.

Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni'nin heykeli, 13 Aralık'ta Kurbağalıdere Caddesi üzerinde, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi karşısındaki yerinden çalınmıştı.

Heykel, polis ekiplerinin çalışmasıyla Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bulundu.Heykeli çaldığı belirlenen şüpheli G.T. (30) ise gözaltına alındı.

Yetkililere teslim edilen heykelin zarar gören kısımları onarıldıktan sonra Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önüne getirildi. Heykel, belediye ekipleri tarafından eski yerine monte edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, heykelin bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Avanak Avni heykelinin kaybolmasıyla beraber burada ağlayanlar oldu. Hasanpaşalılar çok üzülmüşlerdi. İnsanlar Avanak Avni'yi görünce hem gülümsüyorlar hem de düşünüyorlar. Bu da Hasanpaşalılar için çok güzel bir şey. Burada insanlar onu benimsediler. Çalındığı andan itibaren polis bir çalışma yaptı ve Kuştepe'de bir hırsızın evinde yakalandı. Bulunması güzel bir olay." diye konuştu.

"Avanak Avni" heykelini yapan heykeltıraş Yunus Tonkuş ise, heykelin çalınmasına çok üzüldüğünü dile getirerek, "Ona dokunulması, sahip çıkılması gerekirken çalınıyor. Bu, korkunç bir şey. Bu heykel bir kişi tarafından yerinden çıkarılarak taşınacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Polis, Kadıköy, Güncel
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