'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı - Son Dakika Dünya

'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalar arası 'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının ordu envanterine girdiğini duyurdu.

'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalar arası  'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının ordu envanterine girdiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 'Avangard' hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının Rus Ordusu'na teslim edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, hipersonik füze tipi araçlı en son Avangard stratejik füze sistemiyle donatılmış ilk füze bataryasının yerel saatle 10: 00'da kullanıma hazır halde göreve başladığı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Daha önce de, Avangard hipersonik füze sistemlerinin ilk alayının, Orenburg bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından kullanılan Dombarovski Hava Üssü'nde konuşlanacağı aktarılmıştı.


Rusya, Ordu, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
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