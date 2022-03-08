Avanos Belediye Başkanı İbaş, kadın personeli makamında ağırladı - Son Dakika
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Avanos Belediye Başkanı İbaş, kadın personeli makamında ağırladı

08.03.2022 16:06
Avanos Belediye Başkanı İbaş, kadın personeli makamında ağırladı

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbaş, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadınları makamında ağırladı.

İbaş, günlerini kutladığı personellere çiçek verdi.

Kadınların toplumda, ailede, iş hayatında varlığının önemli olduğu, sadece özel günlerde değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten İbaş, "Sizlerle hep gurur duydum duymaya da devam edeceğim. Kadınların mücadelesine ve yönetimde temsiline büyük önem veriyorum. Hepinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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