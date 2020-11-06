Avanos Belediye Başkanı İbaş korona virüse yakalandı - Son Dakika

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dostlar bugün itibarı ile Covid- 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR