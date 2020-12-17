Avanos Belediye Başkanı İbaş'tan "yeni ilçe kurulacağı" iddialarına tepki - Son Dakika

Nevşehir'de Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "Avanos ilçesine bağlı Kalaba ve Çalış beldelerinin birleştirilerek yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarına tepki gösterdi.

İbaş, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yerel basında "Nevşehir'e yeni ilçe' başlığı altında Kalaba ve Çalış beldelerinin birleştirilerek yeni bir ilçe haline getirileceği ve bazı köylerin bu yeni ilçeye bağlanacağına" dair haberler servis edildiğini belirtti.

Avanos'un beldeleri ve köyleriyle birlikte yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle ön plana çıkan kadim bir coğrafya olduğunu belirten İbaş, şunları kaydetti:

"Daha önce de Kırşehir'den ayrılıp Nevşehir'e bağlanırken birçok köyü Kozaklı ve Hacıbektaş'a bağlanarak ilçemizin bugünkü sınırları belirlenmiştir. Şimdi ise sanki Avanos cezalandırılmak istenir gibi yeniden beldeleri ve köylerinden ayrılarak Nevşehir'in en küçük ilçesi haline getirilmek istenmektedir. Bu girişimin öncesi ve sonrası ilgililer tarafından iyice hesaplanmış mıdır? Avanos merkezde faaliyet gösteren esnafın, avukatın, muhasebecinin, küçük/büyük bütün işletmelerin ve benzeri birçok bileşenin bu karardan nasıl etkileneceği düşünülmüş müdür? Şu bilinmelidir ki, Avanos ilçesi alternatifsiz değildir. Hem tarihi hem doğası hem de turistik cazibesiyle ün yapmış güzel ilçemiz Avanos, her türlü siyasetin üzerindedir ve gerektiğinde tüm hassasiyetiyle birlikteliğini gösterecektir."