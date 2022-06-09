Avanos Belediyesi 110 dönüme yonca ekti - Son Dakika
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Avanos Belediyesi 110 dönüme yonca ekti

09.06.2022 11:12
Avanos Belediyesi 110 dönüme yonca ekti

Avanos Belediyesi, kuruma ait 110 dönüm araziye yonca tohumu ekti.

Avanos Belediyesi, kuruma ait 110 dönüm araziye yonca tohumu ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, halkın kullanımına sunmak için belediye ekipleri tarafından Kızılöz mevkisinde bulunan tarlalara yonca ekimi gerçekleştirildi.

Belediyeye ait 110 dönüm araziye yonca ekimi gerçekleştiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, tarlayı sürüp, tohumları toprakla buluşturdu.

Ekim çalışmalarını takip eden Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "Üreten bir Avanos Belediyesi ilkesiyle arazilerimizde tarımsal üretime başladık. Bu kapsamda Kızılöz mevkisinde bulunan belediyemize ait tarlamıza yonca ektik. İmkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Avanos Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avanos Belediyesi 110 dönüme yonca ekti - Son Dakika

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