Avanos Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara akşam yemeği ikramı - Son Dakika

Avanos Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Alper İbaş'ın talimatıyla başlatılan çalışmada, karantinada oldukları için evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara akşam yemeği servisi yapıldığı belirtildi.

Nevşehir 'in Avanos ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinada olan vatandaşların akşam yemekleri belediye tarafından karşılanıyor.

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