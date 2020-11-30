Avanos Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara akşam yemeği ikramı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinada olan vatandaşların akşam yemekleri belediye tarafından karşılanıyor.
Avanos Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Alper İbaş'ın talimatıyla başlatılan çalışmada, karantinada oldukları için evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara akşam yemeği servisi yapıldığı belirtildi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, hazırlanan yemeklerin hijyenik paketler halinde hazırlanarak karantinadaki evlere ulaştırıldığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan İbaş, "İnsan odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde salgınının artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Bütün tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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