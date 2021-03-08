Avanos Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Çalışanların günlerini tebrik eden İbaş, karanfil hediye ettiği personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasındaki hizmet birimlerini gezen Başkan İbaş, kadın personellere ziyarette bulundu.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyedeki kadın çalışanlara karanfil hediye etti.

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