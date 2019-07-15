Son Dakika Haberleri: "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" açıldı
Son Dakika Güncel Haber

"Avanos Geleneksel Halk Panayırı" açıldı

1 saat önce

Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" başladı.

Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" başladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki alanda bu yıl altıncısı düzenlenen panayırda, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı.
Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, el sanatı çeşitli ürünlerin sergilendiği panayırın ilçenin sanatla harmanlanmış yaşam tarzını ortaya koyduğunu belirtti.
İbaş, "Avanos'ta el işçiliği ile yapılan ürünleri, sanatı ve sanatçıyı doğrudan halk ile buluşturan halk panayırını tüm vatandaşlarımızın görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada mutlaka ilgilerini çekecek bir sanatsal çalışmaya denk geleceklerdir. Panayırda fotoğraf sergileri, el sanatı ürünleri, ahşap oyma ve işleme çalışmaları gibi pek çok stant yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Başkan İbaş, panayırın, ay sonuna kadar hafta sonları ziyarete açık bulundurulacağını sözlerine ekledi.
Bahçelievler Mahallesi, Avanos Belediyesi, Celal Alper İbaş, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]