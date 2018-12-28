Son Dakika Haberleri: Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı

1 saat önce

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B., ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı, System.String[]
Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B., ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.

Avanos ilçesinde taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Avanos Milli Eğitim Müdürü ve bir iş adamı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ve iş adamı Birol S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ve iş adamı Birol S., çıkartıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:57 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Avanos, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş

Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:31:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]