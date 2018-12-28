Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı
1 saat önce
Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B., ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.
Avanos
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B., ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.
Avanos ilçesinde taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Avanos Milli Eğitim Müdürü ve bir iş adamı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ve iş adamı Birol S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ve iş adamı Birol S., çıkartıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:57 Kaynak: İHA
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