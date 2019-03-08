Son Dakika Haberleri: Avanos Kadın Evi Hizmete Açıldı

Avanos Kadın Evi Hizmete Açıldı

50 dakika önce

Avanos Belediyesi tarafından restore edilen ve kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve kursların düzenlenmesi için tasarlanan Avanos Kadın Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Avanos Belediyesi tarafından restore edilen ve kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve kursların düzenlenmesi için tasarlanan Avanos Kadın Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı İsmet İnce, ilçede yaşayan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir hediye sunmak istediklerini ve evi hizmete açtıklarını belirtti.

Avanoslu kadınlara anlamlı bir armağan vermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İnce, "Avanos'ta yaşayan kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, çeşitli alanlarda açılacak eğitim amaçlı kurslara veya seminer programlarına katılabilecekleri, maddi imkansızlıklar sebebiyle ulaşamadıkları makine, ekipman desteğini alabilecekleri ve ürettiklerini sergileyebilecekleri bir proje alanını hayata geçirdik." diye konuştu

Törene, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50 Kaynak: AA

İsmet İnce, Avanos Belediyesi, Avanos, Güncel
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