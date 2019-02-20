Son Dakika Haberleri: Avanos Kapadokya Mobil Uygulaması" Tanıtıldı

Avanos Kapadokya Mobil Uygulaması" Tanıtıldı

1 saat önce

Avanos Kaymakamlığı, ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve turistlere rehber olması amacıyla mobil cihazlarda kullanılabilecek "Avanos Kapadokya Mobil Uygulaması"nı hayata geçirdi.

Avanos Kapadokya Mobil Uygulaması
Avanos Kaymakamlığı, ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve turistlere rehber olması amacıyla mobil cihazlarda kullanılabilecek "Avanos Kapadokya Mobil Uygulaması"nı hayata geçirdi.

Uygulamanın hizmete girmesi nedeniyle kaymakamlık tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi.

Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, programda yaptığı konuşmada, ilçenin tanıtımı ve turistik alanların ziyareti açısından uygulamanın verimli olacağına inandığını belirtti.

Erdinç, "Kapadokya'nın sanat merkezi konumundaki Avanos'un, tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri, gezi, konaklama, alışveriş, eğlence ve gastronomi zenginlikleri başta olmak üzere ilçede bulunan turistik tüm unsurlar uygulamada yer alıyor. Uygulamayla, bölgeyi ziyaret eden misafirler kolaylıkla arzu ettikleri yerleri gezebilecekler. Harita ve navigasyon hizmetini uygulama alt yapısından alarak gezilerinde favori ve rota oluşturma imkanına erişecekler." dedi.

Erdinç, uygulamanın Türkçe ve İngilizce dil seçeneği bulunduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:43 Kaynak: AA

Kapadokya, Avanos, Güncel
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