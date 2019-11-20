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Son Dakika Güncel Avanos Kaymakamı Öner'den Rektör Bağlı'ya ziyaret - Son Dakika

Avanos Kaymakamı Öner'den Rektör Bağlı'ya ziyaret

6 saat önce

Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Avanos Kaymakamı Öner'den Rektör Bağlı'ya ziyaret, System.String[]

Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.


Ağrı'nın Diyadin İlçe Kaymakamlığı görevinden 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Nevşehir'in Avanos İlçe Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Olgun Öner, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Öner'e teşekkür eden Rektör Bağlı, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.


Kendisine Avanos Güray Müze Sahibi Güray Tüysüz'ün de eşlik ettiği Kaymakam Öner ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda Kaymakam Öner'e günün anısına plaket takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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